Tim Cook e outros executivos da Apple vendem ações da empresa

Novos arquivamentos da Apple na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, ou SEC) dos Estados Unidos mostram que o CEO da Apple, Tim Cook, bem como outros executivos da Maçã, estão vendendo algumas de suas ações obtidas pelo trabalho contínuo na empresa.

No caso do diretor executivo da Maçã, a venda de 108.136 ações [PDF] foi efetivada ontem (1º de abril), resultando em um acréscimo de mais de US$24 milhões para seus cofres. No momento em que essa reportagem foi publicada, isso é o equivalente a quase R$120 milhões, em conversão direta.

Outro executivo que se desfez de algumas das ações da Apple foi o COO Jeff Williams [PDF]. Ele vendeu nada menos que 35.493 ações, o que resultou em um montante de quase US$8 milhões (o equivalente a cerca de R$45 milhões).

A página da Apple que reúne os arquivamentos da empresa na SEC ainda mostra que a diretora jurídica da Apple, Katherine Adams, também vendeu ações no mesmo período dos outros dois executivos. Até o momento, no entanto, não há um documento com detalhes da transação.

O arquivamento de informações sobre movimentações relacionadas a ações, vale destacar, é requerido para executivos de alto nível. Essa prática visa evitar o uso ilegal de informações não públicas para lucrar com ações, uma vez que eles possuem informações privilegiadas.

via MacRumors