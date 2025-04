Apple Arcade ganha seis novos jogos, incluindo Katamari e SpaceInvaders

Quem é fã do Apple Arcade já pode comemorar, pois foram lançados hoje nada menos que seis novos jogos no serviço. Há opções para todos os gostos, desde clássicos para consoles, jogos de tabuleiro ou de quebra-cabeça.

Vamos conferir um pouco mais sobre cada um deles?

‎Katamari Damacy Rolling LIVE

Versão Arcade exclusiva do clássico jogo de quebra-cabeça e ação de 2004, ‎Katamari Damacy Rolling LIVE é jogado simplesmente “rolando”, ação que permite coletar (ou colar) itens em seu katamari e fazê-lo crescer.

Permitindo colar desde pequenas bugigangas até objetos enormes, o game conta com uma “live” do rei, com direito a desafios que, quando cumpridos, liberam novas etapas e resultam em novos seguidores para os jogadores.

SpaceInvaders InfinityGene EVO

De volta exclusivamente no Apple Arcade, SpaceInvaders InfinityGene EVO é um jogo de tiros focado em destruição e evolução, com os jogadores precisando se adaptar aos padrões de ataque dos inimigos em modo clássico ou “shoot-‘em-up”.

À medida que os jogadores avançam, a estética retrô se transforma em um design 3D avançado, com naves cada vez mais poderosas e personagens clássicos da TAITO, como Darius, Night Striker e RayStorm.

puffies.

‎puffies., por sua vez, é um quebra-cabeça que promete reinventar a experiência clássica com esse tipo de game, oferecendo vários níveis de dificuldade com direito a “adesivos fofinhos divertidos” em 3D.

Com o game, você pode desbloquear pacotes de adesivos temáticos e construir uma coleção única, bem como participar de desafios diários para competir com outros jogadores e subir na tabela de classificação.

RollerCoaster Tycoon Classic+

Para quem gosta dos jogos da série, RollerCoaster Tycoon Classic+ combina características do jogo original e de sua segunda versão, convidando os jogadores a criar e administrar parques com brinquedos pra lá de mirabolantes.

Com os mesmos detalhes e estilo gráfico do jogo original para computadores, o game inclui três pacotes de extensões para tornar a jogatina ainda mais divertida: Wacky Worlds, Time Twister e Toolkit.

The Game of Life 2+

Gosta de Jogo da Vida? Então convide já seus amigos e familiares para jogar a segunda versão do game com The Game of Life 2+, que traz ainda mais aventuras, conteúdos exclusivos como roupas futuristas e dez cargos a explorar.

Os jogadores podem escolher trilhar milhares de caminhos. Seja para encontrar o amor, correr atrás da carreira dos sonhos, ter filhos ou adotar um animal de estimação, as escolhas são ilimitadas.

Vila Sésamo Meka Builders+

Por fim, falemos de Vila Sésamo Meka Builders+, o qual permite explorar uma série de jogos educativos para crianças — tudo isso ao lado dos já conhecidos companheiros Meka Elmo, Cookie Monster e Abby Cadabby!

Os jogadores podem solucionar quebra-cabeças, explorar a Física, praticar programação, misturar cores, criar música e embarcar em missões emocionantes, tudo no próprio ritmo.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

