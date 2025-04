Assinaturas do YouTube Premium ficarão mais caras no Brasil; veja preços

Usuários do YouTube Premium terão que pagar mais para continuar usufruindo do serviço no Brasil. Conforme anunciado em comunicado enviado por email hoje aos usuários, a assinatura da plataforma ficará mais cara a partir de 14 de maio.

Publicidade

As maiores “facadas” estão nos planos Família e Estudante. Enquanto o primeiro subirá de R$42 para R$54/mês (um aumento considerável de cerca de 28%), o segundo aumentará dos R$14 atuais para R$17/mês (aumento de 21%).

Com a mudança, o preço do plano Individual também aumentará: de R$25 para R$27/mês (um reajuste de 8%). A mudança se estenderá, é claro, à opção de pagamento anual, que saltará de proporcionalmente de R$250 para R$270.

Não tomamos estas decisões de ânimo leve. Esta atualização vai permitir-nos continuar a melhorar o Premium e a apoiar os criadores e os artistas que vê no YouTube.

Apesar da mudança nos valores, não há nenhuma novidade no que se refere a recursos. Também não há sinais da chegada do novo plano de assinatura mais barato do serviço de streaming por aqui.