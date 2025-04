Atualizações levam Apple Intelligence aos aplicativos da suíte iWork

A Apple acaba de lançar atualizações conjuntas para a sua suíte de apps iWork (Pages, Numbers e Keynote), integrando-a aos novos recursos dos recém lançados iOS/iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4.

As versões 14.4 do Pages, Numbers e Keynote trazem funcionalidades da Apple Intelligence para auxiliar em edições de texto, como as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), dentre outras melhorias, sobre as quais falaremos com mais detalhes abaixo.

Pages

O Pages agora utiliza a Visualização de Tela (Screen View) do iPad para exibir texto, imagens e outros elementos em um modelo de visualização melhorado e otimizado para caber na tela.

Já no iOS/iPadOS e macOS, agora é possível adicionar páginas adicionais a um documento de processamento de texto com mais facilidade. Além disso, o app passa a permitir a exportação de documentos para outros formatos utilizando atalhos, bem como aprimorou a ação de copiar e colar com o Freeform.

Numbers

Já o Numbers recebeu a maior quantidade de melhorias específicas de software com a atualização. Ele ganhou mais de 30 novas funções avançadas para as planilhas, como LET , LAMBDA , FILTER , SORT e UNIQUE .

Agora, também é possível visualizar os resultados de uma única fórmula em várias células usando matrizes de dispersão. Além disso, a Apple aprimorou a compatibilidade do app ao importar ou exportar planilhas do Microsoft Excel e, assim como os apps anteriores, ele passa a permitir a utilização de atalhos para exportar planilhas para outros formatos e aprimorou o copiar e colar com o Freeform.

Keynote

No Keynote, para todos os três sistemas operacionais, as mudanças também ficaram por conta da exportação de apresentações para outros formatos por meio de atalhos e da ação de copiar e colar aprimorada com o Freeform.

Vale lembrar que as edições utilizando as Ferramentas de Escrita diretamente no seu texto (Pages), planilha (Numbers) ou apresentação (Keynote) estão disponíveis como parte da atualização em todos os apps da suíte iWork, mas só podem ser acessadas pelos dispositivos que oferecem compatibilidade com a Apple Intelligence.

Essa lista de iDevices inclui Macs com o chip M1 ou posterior, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, todos os modelos da linha iPhone 16, o iPad mini com chip A17 Pro ou qualquer iPad com chip M1 ou mais recente.

As versões 14.4 dos aplicativos da suíte iWork estão disponíveis imediatamente para download tanto na App Store e quanto na Mac App Store.