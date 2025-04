Chefe de segurança da Apple é inocentado de acusação de suborno na Califórnia

Acusado de tentar subornar delegados do Condado de Santa Clara, na Califórnia (Estados Unidos), o chefe de segurança global da Apple, Thomas Moyer, foi inocentado recentemente pela justiça estadunidense, de acordo com informações dos seus advogados obtidas pela NBC Bay Area.

Esse imbróglio, vale lembrar, começou em 2020, quando Moyer e dois oficiais do departamento de polícia local foram acusados de oferecer 200 iPads em troca da liberação de quatro licenças de posse de arma. O caso chegou a ser rejeitado em 2021, mas foi reaberto em 2023 depois que o promotor distrital de Santa Clara entrou com um apelo.

Ed Swanson e Mary McNamara, advogados de Moyer, celebraram a decisão mais recente e agradeceram o suporte da Apple a ele:

Jeff Rosen (promotor público do condado de Santa Clara), por sua vez, disse em uma declaração que respeita a determinação do júri, mas defendeu a investigação:

Continuamos orgulhosos da investigação do nosso escritório porque ela resultou em várias condenações relacionadas, bem como melhorias no Gabinete do Xerife e em como as licenças para porte de armas de fogo ocultas são tratadas. Continuamos comprometidos em erradicar esse tipo de corrupção onde quer que esteja.