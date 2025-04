Confira o trailer da terceira temporada de “Jane”, do Apple TV+

Anunciada pelo Apple TV+ no último dia 13, a terceira temporada da série infantil “Jane”, que está prevista para estrear no serviço de streaming no dia 18 de abril, teve seu trailer oficial liberado pela Maçã.

Contando com a participação especial da primatóloga Jane Goodall (profissional que inspirou a série), a terceira temporada continuará focando na jovem de nove anos que luta para salvar animais ameaçados de extinção.

Vivida por Ava Louise Murchison, a pequena ambientalista enfrentará diversos desafios e aventuras para cumprir esse objetivo, sempre contando com a ajuda do seu amigo David (Mason Blomberg) e do chimpanzé Greybeard.

Confira o trailer:

“Jane” é uma criação de J.J. Johnson, que também atua como produtor executivo ao lado de Christin Simms, Blair Powers, Matt Bishop e Andria Teather.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

