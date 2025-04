Próximo iPad mini terá tela OLED fabricada pela Samsung, afirma leaker

Em uma nova publicação na rede social Weibo, o leaker Digital Chat Station, que possui fontes na cadeia de suprimentos da Apple na China, afirmou que a Maçã continua trabalhando no desenvolvimento de um iPad mini com tela OLED.

Caso se confirme, a notícia concretizará um rumor já antigo referente aos tablets menores da Maçã, os quais estão cotados para ganhar a tecnologia após sua implementação nos iPads Pro, lançado em meados do ano passado.

O novo rumor surge após um cronograma supostamente elaborado pela Omdia do final do ano passado, o qual indicou que a novidade chegará ao modelo menor em 2026 — algo que foi corroborado pela Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Outro detalhe importante destacado pelo leaker é que a nova tela está sendo fabricada pela Samsung. No entanto, ele ainda não sabe informar se ela contará com uma taxa de atualização superior à de 60Hz, presente nos modelos atuais.

Cabe ressaltar que ela provavelmente não contará com uma tecnologia tão avançada quanto a que a Apple integrou ao iPad Pro (a tandem OLED), a qual funciona como uma espécie de camada OLED dupla para incrementar o brilho em uma tela maior.

Há de se destacar que, pelo menos se os rumores estiverem certos, o iPad mini segue mais vivo do que nunca — isso mesmo com os alegados planos da Maçã para lançar um iPhone dobrável, cujo tamanho se assemelharia bem ao do tablet. Afinal de contas, estamos tratando de dois devices com preços que deverão ser bastante distintos.

