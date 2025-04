YouTube lança novo editor de vídeos, figurinhas e mais para o Shorts

Com a tensão envolvendo a venda do TikTok no Estados Unidos voltando à tona, o YouTube aproveitou para anunciar hoje uma série de novidades para o Shorts, que agora conta com ferramentas mais avançadas de edição e criação de conteúdo.

A primeira melhoria é o novo editor de vídeos, que agora permite fazer ajustes mais precisos no tempo de cada clipe com zoom e encaixe, reorganizar ou excluir clipes, adicionar música ou texto cronometrado e visualizar seu Short.

Também ficou mais fácil criar vídeos mais dinâmicos e com poucos cliques, já que agora há uma opção que permite sincronizar automaticamente vários clipes com a batida de uma música escolhida pelo usuário.

A terceira novidade da vez tem a ver com o recurso templates, que agora deixa você pegar imagens da sua galeria para usar nos modelos oferecidos, sendo que seus criadores serão automaticamente creditados sempre que o usuário os escolher. O Google também disse que, em breve, poderá ser possível encontrar efeitos nos templates.

Por fim, o YouTube também anunciou o suporte às image stickers (“figurinhas de imagens”, em tradução direta), bem como stickers de IA que podem ser gerados com um único prompt de texto. Essa segunda novidade, no entanto, só será liberada para usuários durante a primavera (do hemisfério norte).