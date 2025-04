Apple elimina a opção para publicar livros no Books pelo Pages

Embora não tenha mencionado nada do tipo nas notas de liberação do update mais recente do Pages, a Apple removeu do aplicativo um recurso bastante útil para quem costuma publicar no Livros (Books).

Conforme visto pelo AppleInsider, a empresa enviou um email para membros da comunidade do Books avisando que, a partir de ontem, não seria mais possível publicar livros diretamente pelo processador de texto.

Prezado William Gallagher,



Obrigado por fazer parte da comunidade do Apple Books. Temos algumas novidades para compartilhar com você sobre as ferramentas de criação de livros.



A partir de 3 de abril, não será mais possível publicar livros diretamente do Pages para o Apple Books. Agora, livros criados no Pages podem ser exportados no formato para o Apple Books e publicados usando o portal de publicação.



Saiba mais sobre como fazer upload de arquivos pelo Portal de Publicação do Apple Books.





Atenciosamente,



Equipe do Apple Books

Usuários que estão com a versão mais atualizada do aplicativo no iOS e no iPadOS já não podem mais utilizar o recurso — embora, curiosamente, ele ainda esteja disponível no macOS, mesmo após o update.

Como destacado no comunicado, ainda é possível escrever os livros no Pages, exportá-los no formato do Apple Books (ePUB) e fazer o upload do arquivo no Portal de Publicação do Apple Books.

Dessa forma, a mudança acaba não sendo tão drástica, visto que o botão para a publicação era apenas uma espécie de atalho para fazer esse trabalho de forma automática e na interface do Pages.