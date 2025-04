Apple Intelligence: como resumir seus emails no Mail [iPhone, iPad e Mac]

A Apple Intelligence finalmente desembarcou no Brasil e, com isso, a maioria dos seus recursos anunciados pela Maçã na última WWDC — como as Ferramentas de Escrita, a criação de Genmojis e o aplicativo Image Playground, por exemplo.

Publicidade

Um recurso muito útil do pacote de IA da Apple está no Mail, cliente nativo para enviar e receber… emails. Nele, é possível conferir o resumo de uma mensagem — ideal para casos mais complexos ou que contenham textos muito longos.

Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad ou Mac com a Apple Intelligence ligada! 📧

Como resumir emails no Mail pelo iPhone/iPad

Com o Mail aberto, um resumo breve aparecerá, de forma automática, abaixo de cada email na sua caixa de entrada.

Publicidade

Toque na mensagem desejada e selecione “Resumir” para que isso seja feito em todo o email. Em certos casos, pode ser necessário rolar para a parte superior da tela, para que esse botão apareça.

Um resumo da mensagem aparecerá na parte superior da tela; caso ela faça parte de uma conversa de email, o conteúdo de toda a conversa será resumido.

Como resumir emails no Mail pelo Mac

Com o Mail aberto, um resumo breve aparecerá automaticamente abaixo de cada email na sua caixa de entrada, na barra lateral esquerda.

Clique em uma das mensagens e, então, em “Resumir”.