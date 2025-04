Apple Music agora suporta Dolby Atmos em PCs com Windows

Boa notícia para usuários do Apple Music no Windows: agora, o aplicativo do serviço de streaming da Maçã suporta a reprodução de músicas com Áudio Espacial (usando a tecnologia Dolby Atmos) também no sistema operacional da Microsoft.

A novidade foi lançada na versão 1.1284.20225 do app, já disponível na Microsoft Store. Embora o update possa conter mais novidades, essa foi a única especificada pela Maçã na página do software na loja do Windows.

Ela também foi confirmada pela própria Apple em uma nova página de suporte no seu site oficial, na qual a empresa ensina como reproduzir músicas em Dolby Atmos usando um computador com Windows.

Se você assina o Apple Music, pode reproduzir faixas disponíveis em Dolby Atmos, que cria uma experiência de áudio imersiva e tridimensional (espacial) em fones de ouvido estéreo ou alto-falantes ou receivers compatíveis com Dolby Atmos.

Uma diferença importante em relação ao suporte nos dispositivos da Apple é a necessidade de fazer o download do aplicativo Dolby Access para “reproduzir músicas compatíveis em Dolby Atmos no seu dispositivo”.

Boa novidade, não?

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

