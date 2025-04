Copilot agora pode usar câmera para analisar imagens em tempo real no iOS

O Copilot Vision, recurso da assistente de IA do Windows que tem a habilidade de assistir o usuário a partir do conteúdo de sua tela, acaba de chegar ao seu aplicativo móvel, que está disponível na App Store e na Play Store. Antes, ele só podia ser acessado pelo navegador Edge.

De acordo com informações do The Verge, além de interagir com a tela e apps, oferecendo sugestões e ações úteis, agora o Copilot Vision poderá analisar vídeos capturados em tempo real pela câmera do iPhone e apresentar dicas para o ambiente filmado, como sugestões para cuidar das plantas ou conselhos de decoração.

Basicamente, o recurso funciona como se você compartilhasse a sua tela em uma chamada e, quando solicitado (e se tiver as permissões de privacidade necessárias), permitisse que a IA “entrasse” na sua tela para lhe orientar em dificuldades, oferecendo diferentes dicas e sugestões.

O Copilot Vision permitirá que você chame o Copilot enquanto trabalha em vários aplicativos, guias do navegador ou arquivos. Ele lerá a tela e interagirá com o conteúdo. Você poderá usar o Copilot para pesquisar, alterar configurações, organizar arquivos e colaborar em projetos sem alternar entre arquivos ou aplicativos.

A Microsoft, que está completando 50 anos hoje, também introduziu algumas atualizações e melhorias no Copilot, que ganhou recursos como memória e personalização, ações baseadas na web, pesquisa profunda, criação de podcasts e outros.

Além disso, o Copilot também será atualizado no Windows para que o Copilot Vision tenha suporte a todo o PC, e não apenas dentro do navegador Edge. A versão de teste será lançada para participantes do programa Windows Insider na próxima semana e uma atualização deverá ser liberada para o público geral assim que os testes forem concluídos.