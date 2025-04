iOS 18.5 tornará mais fácil alterar ajustes de exibição no app Mail

Como de costume, com a liberação da versão beta do iOS 18.5, surgiram algumas novidades em termos de recursos que estão sendo testados pela Maçã para o futuro update.

Dessa vez, com o anúncio do iOS 19 quase batendo à porta, pouca coisa pintou com a nova versão até agora, com mais ajustes na interface e pequenas alterações de coisas já existentes do que novos recursos em si.

Vamos dar uma conferida no que há de novo?

Mais opções no app Mail

Com a adoção das categorias ao app Mail, a Apple adicionou um menu de três pontos para permitir alternar facilmente entre a visualização por Categorias ou por Listas. Com o iOS 18.5, a Maçã adicionará mais opções nessa seção.

Isso porque será possível também usar o menu em questão para ativar ou desativar a exibição das fotos de perfil na lista de emails (que já estava disponível a partir do aplicativo Ajustes), bem como a de agrupar por remetente.

Dessa forma, a atualização tornará mais fácil deixar o aplicativo como ele era antes das alterações trazidas pelo iOS 18 — especialmente caso você não consiga se acostumar com o novo design do app.

Informações do Apple Care

No iOS 18.5, ao tocar na opção Apple Care e Garantia, presente na seção Geral do aplicativo Ajustes, agora há um banner com o logo do serviço, bem como um link “leia mais” com informações sobre a cobertura.

Além disso, como notado pelo MacRumors, ao tocar em um dos dispositivos da lista há agora uma nova opção a qual permite visualizar mais informações sobre a cobertura, bem como outra para gerenciamento o plano.

Update no firmware de modem

Como notado pelo Cult of Mac, o novo update também traz uma atualização para o firmware de modem dos iPhones — o que poderá melhorar a recepção do sinal ou ajudar a economizar energia durante o uso.

Como supracitado, foram atualizações bem sucintas, as quais certamente estão acompanhadas de correções de bugs e outras melhorias para tornar o sistema mais fluido e eficiente.

O que acharam das mudanças?