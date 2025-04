Processo de homologação dos MacBooks Air (M4) é iniciado no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou há pouco a homologação do MacBook Air de 15 polegadas com o chip M4, cujo anúncio aconteceu no início do mês passado.

Esse é o primeiro modelo da linha ( A3241 ) a receber a chancela do órgão regulador brasileiro, que recentemente também aprovou os novos iPads Air e Macs Studio.

Eis o Certificado de Homologação do laptop:

Além do chip mais recente, os novos MacBooks Air trazem uma cor inédita: azul-céu — uma espécie de azul claro metálico que “combina” as cores meia-noite, estelar e prateado.

Com uma CPU e uma GPU de 10 núcleos cada, o MacBook Air de 15″ traz o mesmo design da sua geração anterior.

O modelo está disponível na já mencionada cor azul-céu, mas também pode ser adquirido nas cores prateada, estelar e meia-noite, com opções de memória unificada de 16GB, 24GB ou até 32GB; na parte de armazenamento, as opções vão de 256GB a 2TB.

O MacBook Air de 15″ com o chip M4 sairá a partir de R$15.500 no Brasil. Ainda não há previsão de lançamento para o computador por aqui.

Ver preços MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

