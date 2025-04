Trump estende prazo para venda do TikTok nos EUA por mais 75 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a prorrogação por mais 75 dias do prazo para que a empresa chinesa ByteDance venda as operações do TikTok no país.

A decisão veio a menos de 24 horas do banimento do aplicativo entrar em vigor no território americano — e marca a segunda vez que Trump estende esse prazo desde que assumiu a presidência, em janeiro.

"My Administration has been working very hard on a Deal to SAVE TIKTOK, and we have made tremendous progress." –President Donald J. Trump 🇺🇸 @tiktok_us pic.twitter.com/SRB6wr3v76 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2025

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump disse que o governo está fazendo “progressos tremendos” nas negociações para manter o TikTok funcionando nos EUA e que mais tempo é necessário para concluir o acordo.

A exigência de venda foi estabelecida por uma lei sancionada em 2024 pelo então presidente Joe Biden, que alegou riscos à segurança nacional devido ao possível acesso do governo chinês aos dados de usuários americanos.

Minha administração tem trabalhado muito duro em um acordo para SALVAR O TIKTOK e fizemos um progresso tremendo. O acordo ainda exige mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas, por isso estou assinando uma Ordem Executiva para manter o TikTok funcionando por mais 75 dias. Esperamos continuar trabalhando de boa fé com a China que, pelo que entendo, não está muito feliz com nossas Tarifas Recíprocas (Necessárias para um Comércio Justo e Equilibrado entre China e EUA!). Isso prova que as tarifas são a ferramenta econômica mais poderosa e muito importantes para nossa Segurança Nacional! Não queremos que o TikTok “saia do ar”. Estamos ansiosos para trabalhar com o TikTok e com a China para fechar o acordo. Obrigado por sua atenção a este assunto!

Histórico

Assim que Trump assumiu, adiou o prazo original com uma ordem executiva, que agora está sendo renovada. Enquanto isso, o TikTok chegou a sair do ar nos EUA por algumas horas e foi retirado temporariamente da App Store, mas voltou após a promessa de Trump de estender o prazo.

Várias empresas americanas estão interessadas em comprar a rede social, incluindo a Oracle, a AppLovin, a Amazon, além de um consórcio liderado pelo bilionário Frank McCourt, que tem apoio de Alexis Ohanian, cofundador do Reddit.

Há ainda propostas de fundos como Andreessen Horowitz e Blackstone, que podem adquirir uma fatia significativa da operação.

No entanto, qualquer acordo precisa ser aprovado pelo governo chinês, e até agora a ByteDance não demonstrou publicamente interesse em vender ou reduzir sua participação.

A prorrogação também ocorre em um momento delicado nas relações entre EUA e China. Nos últimos dias, Trump anunciou uma tarifa de 34% sobre produtos chineses, e Pequim respondeu com uma tarifa equivalente sobre produtos americanos.

O presidente chegou a sugerir que poderia aliviar essas tarifas se isso ajudasse a fechar um acordo sobre o TikTok.

Próximos passos

Com cerca de 170 milhões de usuários nos EUA, o futuro do TikTok no país ainda é incerto. Mesmo com a extensão do prazo, não há informações concretas sobre quando — ou se — um acordo será realmente fechado.

O vice-presidente JD Vance, que lidera as negociações, já havia dito que esperava resolver a situação até a data limite, mas agora a expectativa é que as conversas continuem ao longo das próximas semanas.

Até o momento, nem a ByteDance nem o TikTok se pronunciaram sobre a nova extensão do prazo ou o andamento das negociações.