“VIP: Yankee Stadium”: Apple lança novo documentário imersivo para o Vision Pro

Estreou hoje no aplicativo Apple TV o vídeo imersivo “VIP: Yankee Stadium”, o qual promete trazer uma visão de bastidores de um dos principais e mais tradicionais estádios de beisebol do mundo.

Exclusiva para donos de um Apple Vision Pro, a produção assume a forma de documentário e é o terceiro conteúdo do tipo a ser lançado pela gigante de Cupertino no ano.

A produção conta a participação do lendário comentarista esportivo Joe Buck e foi filmada em junho do ano passado, durante uma partida do Friday Night Baseball.

Conheça as catedrais do esporte — com uma visão dos bastidores de como atletas de elite, equipe dedicada, fãs fervorosos e momentos inesquecíveis dão vida aos locais mais icônicos do mundo.

“VIP: Yankee Stadium” está disponível gratuitamente no aplicativo Apple TV para qualquer pessoa com o headset da Maçã. Não é necessário ter uma assinatura do Apple TV+ ativa para assistir ao conteúdo, vale destacar.

