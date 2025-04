Apple Intelligence: como criar uma memória com base em uma descrição [iPhone e iPad]

A Apple Intelligence traz várias funções interessantes que podem melhorar a sua interação com o iPhone, iPad e Mac. No caso do aplicativo nativo Fotos (Photos), por exemplo, é possível criar filmes personalizados (chamados de Memórias) de uma história que você deseja (re)ver.

Após digitar o que quiser, a Apple Intelligence encontrará as melhores fotos e os melhores vídeos, criando um enredo com capítulos individuais e um arco narrativo que combinará com a música.

Veja como proceder no iPhone e iPad — já que, ao menos por enquanto, isso não é suportado em Macs.

Abra o app Fotos no seu dispositivo e role até a parte inferior, na seção “Memórias”.

Escolha “Criar” e digite uma descrição do filme que deseja criar a partir da fototeca. Por fim, toque em “OK”.

Para criar outra memória com a mesma descrição, selecione “Criar Outra”.

Fácil, né?! 👨‍💻