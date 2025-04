Apple Intelligence: como usar o ChatGPT com a Siri [iPhone, iPad e Mac]

Com a Apple Intelligence, a Siri ganhou novos poderes. Um deles (e que já está disponível aos usuários, ao contrário de outros) é a possibilidade de usar o ChatGPT com a assistente da Maçã.

Assim, a chance de você receber respostas precisas dos seus questionamentos é maior do que apenas usando a Siri — já que ela não é lá conhecida por ser muito esperta.

Veja como fazer isso! 😉

Ative ao extensão do ChatGPT

Antes de mais nada, abra os Ajustes no iPhone/iPad ou os Ajustes do Sistema no Mac. Depois, toque/clique em “Apple Intelligence e Siri” e vá em “Configurar”.

Selecione como deseja usá-la: sem ter uma conta ou com uma conta existente do ChatGPT (para associar os pedidos ao seu histórico por lá).

Como aproveitar o ChatGPT com a Siri

Ative a Siri e diga algo como:

“Siri, peça ao ChatGPT uma receita de bolo de chocolate”.

“Siri, que tipos de receitas posso fazer com isto?”, caso esteja com uma foto de uma fruta aberta no app nativo Fotos.

Caso faça um pedido para a Siri sem mencionar “ChatGPT” e ela determinar que o serviço da OpenAI pode ser mais útil, a assistente da Apple lhe perguntará se você quer usar o ChatGPT para cuidar do pedido.

Confirmação da interação com o ChatGPT

Antes de qualquer mídia ser enviada ao ChatGPT, você receberá um pedido para confirmar essa ação. Para que a Siri use o ChatGPT sem pedir sempre a sua permissão, faça o seguinte:

No iPhone/iPad, abra os Ajustes, vá até “Apple Intelligence e Siri”, toque em “ChatGPT” e desative a opção “Confirmar Pedidos do ChatGPT”;