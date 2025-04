Como encontrar fotos e vídeos mais rápido usando a Apple Intelligence [iPhone, iPad e Mac]

Graças à Apple Intelligence, a busca pelas suas fotos e/ou pelos seus vídeos ficou ainda mais fácil e rápida.

Com isso, não é mais necessário perder tempo navegando pelas centenas (ou milhares) de imagens e vídeos armazenados localmente ou no iCloud. A seguir, veja como é supersimples fazer exatamente isso no app Fotos (Photos) para iPhones, iPads e Macs! 🙂

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu aparelho é compatível com a Apple Intelligence e se ela está devidamente ativada.

Depois, abra o app Fotos e toque/clique na lupa ou na caixa de pesquisa. Se estiver no Mac, ainda é possível fazer isso usando o atalho ⌘ command F .

O truque aqui é usar uma linguagem natural para fazer a busca e encontrar o que precisa, por exemplo: “Fotos do Pedro em Portugal com um blusão marrom”.

Para isso, é claro, as pessoas precisam estar identificadas na seção “Pessoas e Pets” do app.

Se quiser ver todos os resultados da busca, selecione “Ver Tudo”. No Mac, filtre os resultados clicando no menu popup “Filtrar Por” e escolha “Favoritos”, “Editadas”, “Fotos”, “Vídeos”, “Capturas de Tela” ou insira uma palavra-chave, se preferir.

Quando terminar, toque/clique em “OK”.