Apple Intelligence: como usar o foco “Reduzir Interrupções” [iPhone, iPad e Mac]

O modo Foco (Focus mode) está presente nos aparelhos da Apple desde 2021, sendo uma expansão do antigo Não Perturbe (Do Not Disturb), que já fazia parte dos dispositivos da marca anos antes.

Graças à Apple Intelligence, usuários de iPhones, iPads e Macs compatíveis podem agora habilitar o foco Reduzir Interrupções (Reduce Interruptions) — que entende o conteúdo das suas notificações para mostrar as mais importantes e silenciar aquelas que forem menos relevantes.

Veja como usar isso! 📱 💻

Como ativar o foco Reduzir Interrupções no iPhone e iPad

Abra os Ajustes, toque em “Foco” e vá até o “+”. Selecione “Reduzir Interrupções”, vá até “Personalizar Foco” e depois em “Pessoas ou Apps” para escolher manualmente as pessoas e aplicativos que você deseja permitir as notificações.

Como ativar o foco Reduzir Interrupções no Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Foco” e vá em “Reduzir Interrupções”. Caso não veja isso, selecione “Adicionar Foco…” e escolha “Reduzir Interrupções”.

A seguir, você poderá escolher quais notificações são permitidas, programar o foco para ser ativado/desativado automaticamente e personalizar o comportamento de apps.

Bem bacana, não acham?! 😉