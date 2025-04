Apple Intelligence: como ver resumos de ligações ou gravações [iPhone, iPad e Mac]

Graças à Apple intelligence, tornou-se possível obter resumos das suas ligações telefônicas realizadas pelo app Telefone (Phone) ou de áudios gravados no aplicativo Notas (Notes).

Assim, fica mais simples obter os detalhes mais importantes do áudio capturado que foi gravado em um desses apps nativos. Observe que, no momento, a transcrição de ligações e gravações não está disponível em português. Portanto, os resumos também não funcionarão.

Confira, nos parágrafos a seguir, como usar isso na prática! 🎙️

Como ver o resumo de ligações telefônicas e de gravações no iPhone

Com o app Telefone aberto, inicie a gravação de uma chamada telefônica. Com isso, ela será salva no app Notas. As gravações de notas de áudio também são feitas e salvas nesse app.

Abra o Notas, selecione a gravação salva (localizada na pasta “Gravações de Ligações”) ou na nota que estiver a gravação. Selecione-a e toque em “Resumo”.

Divulgação/Apple

Para copiar esse resumo, vá até os três pontinhos e em “Copiar Resumo”; para compartilhá-lo, toque em “Compartilhar Resumo”.

Como ver o resumo de ligações telefônicas e de gravações no Mac

Depois que tiver gravado um áudio no app Notas do Mac — ou uma ligação no iPhone, já que elas também aparecerão no computador —, abra a anotação que contenha-a, clique na gravação e vá em “Resumo”.

Para obter mais detalhes, copiar o resumo ou compartilhá-lo, clique nos três pontinhos.