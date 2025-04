Como usar as Ferramentas de Escrita da Apple Intelligence [iPhone, iPad e Mac]

Dentre os recursos iniciais da Apple Intelligence, um deles é bastante interessante para quem costuma redigir emails, trabalhos ou qualquer outro tipo de texto no iPhone, iPad ou Mac.

Com as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), você pode revisar o que foi escrito, criar diferentes versões do mesmo texto para encontrar o tom certo, além de resumi-los ou redigir um conteúdo desde o começo.

O bacana é que esses recursos podem ser utilizados por todo o sistema, o que inclui aplicativos de terceiros. Veja como utilizá-los a seguir! 😉

Como revisar um texto com a Apple Intelligence

Pelo iPhone ou iPad, selecione o texto desejado, toque na setinha “>” e escolha “Ferramentas de Escrita”, ou toque no ícone da Apple Intelligence (no canto superior direito do teclado). Se estiver no Mac, faça a seleção, clique com o botão direito do mouse e vá em “Mostrar Ferramentas de Escrita”.

Toque/clique em “Revisar” para que a AI verifique o seu texto em busca de erros gramaticais e ortográficos. As alterações serão sublinhadas com uma linha brilhante.

Você poderá alternar entre as versões atualizada e original, visualizar as alterações e até mesmo uma explicação para cada mudança feita, ou reverter para a versão não editada do texto.

Quando finalizar, toque em “OK” ou clique em “Concluído”.

Como reescrever um texto com a Apple Intelligence

Enquanto estiver escrevendo, faça a seleção desejada e siga os mesmos procedimentos mostrados acima para abrir as Ferramentas de Escrita.

Toque/clique em “Reescrever”, em “Amigável”, “Profissional” ou “Conciso” para mudar o tom ou em “Descreva sua alteração”, para reescrever o texto com base em uma descrição.

Posteriormente, você pode reescrever, alternar entre as versões atualizada e original do texto, ou desfazer uma mudança.

Quando finalizar, toque em “OK” ou clique em “Concluído”.

Como resumir e organizar um texto com a Apple Intelligence

Após fazer a seleção do texto e abrir as Ferramentas de Escrita, escolha entre:

“Resumir” : para resumi-lo.

: para resumi-lo. “Pontos Principais” : para resumir os pontos principais do texto.

: para resumir os pontos principais do texto. “Lista” : para organizá-lo em lista (bullet points).

: para organizá-lo em lista (bullet points). “Tabela”: para disponibilizar as informações em uma tabela.

Quando o resumo aparecer, você pode copiá-lo, substituir o texto original pelo resumo ou compartilhá-lo.

Como redigir um texto com a Apple Intelligence

Caso tenha ativado o uso do ChatGPT pela Apple Intelligence, é possível redigir textos com as Ferramentas de Escrita.

Abra a área das Ferramentas de Escrita. No iPhone/iPad, passe o dedo para cima e toque em “Redigir”; no Mac, é preciso clicar primeiramente em “Mostrar Ferramentas de Escrita”.

Descreva o que você quer que o ChatGPT escreva, toque na setinha voltada para cima ou pressione return . Ainda é possível adicionar mais detalhes e, se quiser, reescrever o texto, incorporar as sugestões do ChatGPT ou reverter para a versão não editada do texto.

Toque em “OK” ou clique em “Concluído” para finalizar.

Bem bacana, não acharam?! 🙂