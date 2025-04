“Cape Fear”, do Apple TV+, terá CCH Pounder no elenco e direção de Morten Tyldum

Segundo a Variety, o elenco de “Cape Fear”, futura série de suspense psicológico do Apple TV+, ganhou um novo rosto: o da atriz CCH Pounder, indicada quatro vezes ao Emmy. A trama também contará com direção de Morten Tyldum no episódio piloto.

Pounder se juntará aos já anunciados Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson. O título, que ainda não ganhou uma data de estreia, terá dez episódios e é inspirado no livro “The Executioners”, do renomado escritor John D. MacDonald.

Foi a obra, inclusive, que deu origem aos clássicos longas “Cabo do Medo” (“Cape Fear”) — tanto à versão de 1962, com Gregory Peck, quanto ao remake de 1991, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro e Nick Nolte.

Na nova adaptação, acompanharemos o casal de advogados Anna (Adams) e Tom Bowden (Wilson), que vê a vida virar de cabeça para baixo quando Max Cady (Bardem), um criminoso ligado ao passado deles, sai da prisão.

Pounder tem uma carreira consolidada na TV e já foi indicada ao Emmy por suas atuações em “Arquivo X” (“The X-Files”) e “The Shield — Acima da Lei” (“The Shield”). Ela também fez parte de séries como “NCIS: Nova Orleans” e “Filhos da Anarquia” (“Sons of Anarchy”).

Já Tyldum tem uma longa trajetória com a Apple. Ele dirigiu todos os episódios da minissérie “Em Defesa de Jacob” (“Defending Jacob”) e também comandou alguns da série “Silo”. Tyldum foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor por “O Jogo da Imitação” (“The Imitation Game”).

O roteiro e a produção executiva da série ficam por conta de Nick Antosca, que atua como showrunner, ao lado de Alex Hedlund, com quem comanda a produtora Eat the Cat. Adams e Bardem também assinam como produtores executivos.

Steven Spielberg e Scorsese integram o time de produção, com Spielberg representado pela Amblin Television, junto a Darryl Frank e Justin Falvey. A produção é do estúdio UCP, que tem um contrato com Antosca e a Eat the Cat.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

