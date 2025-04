Como criar imagens com o Image Playground no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Além de criar imagens originais usando o aplicativo Image Playground no iPhone, iPad e Mac, a Apple também permite fazer isso dentro do aplicativo nativo Mensagens (Messages), enquanto estiver conversando com alguém.

É possível combinar conceitos, descrições em texto e pessoas que estejam na sua biblioteca de fotos, a fim de criar imagens estilizadas em poucos segundos.

Veja como fazer isso nos seus aparelhos! 😊

Como criar imagens com o Image Playground no Mensagens pelo iPhone/iPad

Com o Mensagens aberto, abra uma conversa, vá até o “+” e escolha “Image Playground”.

Crie uma imagem usando as sugestões, o campo de texto, o botão de pessoas ou o “+”, para escolher ou tirar uma foto e mudar o estilo da imagem.

Toque em “OK” e, quando a imagem estiver pronta para ser enviada, selecione o botão representado por uma setinha azul.

Como criar imagens com o Image Playground no Mensagens pelo Mac

Abra o Mensagens e escolha uma conversa. Clique no “+” (no canto esquerdo) e vá em “Image Playground”.

Vá até o “+” para criar uma nova ou clique em uma que já tenha sido feita anteriormente. Quando estiver pronto para enviar a imagem, pressione return no teclado do computador.

Bem bacana, concordam?! 🙂