Confira o trailer da segunda temporada de “WondLa”, do Apple TV+

Prevista para chegar ao catálogo do Apple TV+ em 25 de abril, a segunda temporada de “WondLa — A Trilogia”, série de animação que fez bastante sucesso no serviço da Maçã no ano passado, ganhou hoje seu trailer oficial.

Baseada na série de livros best-seller “The Search for WondLa”, escrita por Tony DiTerlizzi para o The New York Times, a produção acompanha o amadurecimento de Eva, e sua descoberta de verdades sobre o seu passado e mundo.

Forçada a fugir de seu santuário subterrâneo para a superfície da Terra, Eva descobre um mundo diferente de tudo que ela esperava. Enquanto viaja por terrenos perigosos e civilizações.

Na segunda temporada, veremos a protagonista ser atraída pela promessa de um lar, mas ao mesmo tempo sendo perseguida por uma força implacável que resultará em revelações, sacrifícios e luta por sobrevivência.

Confira o trailer:

Esta continuação, vale recordar, contará com nomes já conhecidos na dublagem — como Jeanine Mason, Brad Garrett, Gary Anthony Williams e Teri Hatcher — e John Kim e Ana Villafañe como novos integrantes do elenco.

A série conta com Tony DiTerlizzi (que também é o escritor), Bobs Gannaway, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch, John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg como produtores executivos.

Parceria da Apple com o estúdio Skydance Animation, a segunda temporada de WondLa contará com sete episódios, todos eles disponibilizados já na estreia (tal como a primeira).

