DaVinci Resolve 20 oferece edição mais ágil com novos recursos de IA

A Blackmagic Design anunciou recentemente a chegada do DaVinci Resolve 20, considerada uma das atualizações mais robustas do seu popular software de edição de vídeo, correção de cor e pós-produção de áudio.

Com mais de 100 novos recursos, o destaque vai para as ferramentas baseadas em inteligência artificial, pensadas para acelerar e facilitar o trabalho de profissionais da área. A nova versão já está disponível em fase beta pública no site da empresa.

Introducing DaVinci Resolve 20! Massive update with over 100 new features including DaVinci AI tools such as IntelliScript, music editor, and multi-cam SmartSwitch plus keyframe editing, voice over palette, multi-layer compositing and more! Download now from… pic.twitter.com/2c3wdwVy4b — Blackmagic Design (@Blackmagic_News) April 4, 2025 Apresentando o DaVinci Resolve 20! Uma atualização enorme com mais de 100 novos recursos, incluindo ferramentas com inteligência artificial como o IntelliScript, editor de música, SmartSwitch para multicâmeras, além de edição avançada de keyframes, paleta de voice over, composição em camadas e muito mais! Baixe agora em http://bmd.link/gRuY3A

Entre as novidades, está o AI IntelliScript, que monta a timeline a partir de roteiros em texto, e o AI Animated Subtitles, que anima as legendas conforme as falas do vídeo.

Já o AI Multicam SmartSwitch troca automaticamente os ângulos de câmera com base em quem está falando, enquanto o AI Audio Assistant analisa o áudio da timeline e faz os ajustes para deixar o som mais equilibrado.

A nova versão também traz melhorias na interface e recursos inéditos nos principais módulos do software. Na parte de edição, os usuários agora contam com um editor de keyframes dedicado e uma nova paleta de gravação de voz, disponível tanto na aba de corte quanto na de edição.

Já quem trabalha com correção de cor vai notar melhorias no Magic Mask, no Depth Map e a adição do Chroma Warp, recurso que permite ajustes precisos nas tonalidades da imagem.

O módulo Fusion, voltado a composição visual, também recebeu atenção. Agora é possível trabalhar com arquivos em várias camadas, como PSD e OpenEXR, e usar novas ferramentas vetoriais para criar efeitos temporais ou fazer retoques mais detalhados nas imagens.

Outra novidade importante é o suporte otimizado para vídeos verticais, ideal para quem cria conteúdo para redes sociais. Ao abrir uma timeline vertical, o layout das páginas de corte, edição e cor se ajusta automaticamente para aproveitar melhor o espaço da tela.

A aba de corte também ganhou uma função de teleprompter, criação automática de trilhas de áudio e um mixer completo com medição de loudness. Na parte de colaboração, o Blackmagic Cloud agora permite o uso de pastas compartilhadas, que sincronizam os arquivos localmente apenas quando necessário.

Além disso, um novo recurso de apresentação permite que clientes acessem o material por meio de um link, sem precisar criar conta — o que facilita bastante na hora de revisar conteúdos e enviar feedback.

Outros destaques da atualização incluem:

Ferramentas novas para texto (Text+ e MultiText), com mais controle de layout e animação;

Recursos aprimorados de composição com imagens em profundidade;

Melhorias no sistema de keyframes, com visualização em curva e gaveta na timeline;

Gradação de cor mais precisa com o Chroma Warper;

Suporte a streaming remoto em H.265 4:2:2, com sobreposição de informações na visualização.

A nova versão também foi pensada para quem trabalha com os produtos da Apple. O DaVinci Resolve 20 tem suporte nativo para o Apple Immersive Video no Vision Pro. Combinado à nova câmera Blackmagic URSA Cine Immersive, os profissionais podem editar, colorizar e mixar áudio espacial em projetos imersivos.