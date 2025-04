Novo vazamento do iOS 19 mostra ícones redesenhados, barra flutuante, animações e mais!

Não tem muito tempo, o leaker Jon Prosser nos mostrou como seria o redesign do iOS 19, o qual tem tudo para ser muito inspirado no visionOS. As mudanças que vimos foram baseadas na versão “real” do sistema à qual ele teve acesso, mas o leaker advertiu que criou seus próprios renders para evitar qualquer problema para as suas fontes.

Logo após a publicação, contudo, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) apontou que as revelações de Prosser não representavam o que nós vamos ver na WWDC25, por supostamente serem baseadas em compilações muito antigas do sistema ou descrições vagas, sem recursos importantes.

Hoje, Prosser retornou! Ele afirmou que teve acesso a um build mais recente do iOS 19 e revelou muita coisa do que supostamente veremos no meio do ano, quando a Apple apresentará o novo sistema de forma oficial.

Logo de cara, o vídeo já responde a uma das principais dúvidas que temos sobre o futuro sistema: sim, aparentemente os ícones mudarão para um formato quase redondo (não totalmente, como podemos ver).

Ele explicou que o sistema o qual teve acesso estava meio que protegido, mostrando os ícones antigos — provavelmente no caso de alguém fora da Apple ver o sistema em funcionamento. Acontece que, ao pressionar um ícone, seu formato real era revelado — não redondo, mas tampouco quadrado; ali, no meio do caminho.

Ainda assim, ele preferiu não cravar nada, afirmando que, no fim das contas, os ícones poderão ser totalmente redondos — já que esse formato no meio do caminho pode ser algum tipo de bug, por exemplo.

Além dos ícones, Prosser também mostrou outros supostos detalhes do novo sistema, como reflexos de vidro que se movem de acordo com a posição do aparelho, toggles redesenhados, novas animações, novo dock em alguns aplicativos (como Música, TV, App Store) — que poderão ser implementados em apps de terceiros —, elementos reposicionados (como a busca no app Mensagens que foi para a parte inferior) e mais.

No geral, ainda que muita coisa mude, estamos falando de alterações sutis, que não farão os usuários terem que aprender a interagir novamente com o sistema.

Deixando o suposto novo visual do iOS 19 de lado, o único novo recurso mostrado seria dedicado apenas aos iPhones Pro, os quais permitiriam gravar um vídeo com a câmera traseira e frontal ao mesmo tempo.

Gostaram do que viram?