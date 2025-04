Novos MacBooks Air, Macs Studio e iPads (A16 e Air) são lançados no Brasil

Após serem homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os novos MacBooks Air (M4), Macs Studio (M4 Max e M3 Ultra), iPads (A16) e Air (M3) estão agora disponíveis para compra no Brasil.

Falando dos MacBooks Air, além do chip mais recente, eles trazem uma cor inédita: azul-céu (uma espécie de azul claro metálico que “combina” as cores meia-noite, estelar e prateado). As novas máquinas estão disponíveis com opções de memória unificada de 16GB, 24GB ou até 32GB; na parte de armazenamento, as opções também continuam as mesmas, de 256GB a 2TB.

Os preços começam em R$13.000 pelo modelo de 13 polegadas e R$15.500 pelo de 15″. Nos Estados Unidos, os preços são a partir de US$1.000 e de US$1.200, respectivamente; já em Portugal, eles saem por 1.250€ e 1.550€.

Já o Mac Studio foi lançado para ser o computador mais potente da Apple (pelo menos até a empresa atualizar o Mac Pro). O chip M3 Ultra trouxe novidades interessantes, como até 512GB de memória unificada e até 16TB de armazenamento. Ele também pode ser configurado com até 32 núcleos de CPU (com 24 núcleos de performance) e até 80 de GPU Além do M3 Ultra, a Apple também oferece o chip M4 Max.

O modelo de entrada sai por R$26.000; já o topo-de-linha custa R$52.000; em Portugal, os preços são de 2.550€ e 5.100€, respectivamente; já nos EUA, eles partem de US$2.000 e US$4.000.

O iPad (A16), modelo de entrada, chegou com atualizações bem sutis, incluindo o novo chip A16 Bionic e mais opções de armazenamento (128GB, 256GB e 512GB). Ele está disponível em quatro cores: azul, rosa, amarelo e prata, a partir de R$4.500 no Brasil. Nos EUA, os preços começam em US$350; já em Portugal, a partir de 420€.

O iPad Air com chip M3, por sua vez, é quase 2x mais rápido em comparação ao modelo com M1 e até 3,5x mais rápido que o iPad Air com A14 Bionic. Disponíveis em quatro cores (cinza-espacial, azul, roxo ou estelar) e quatro opções de armazenamento (128GB, 256GB, 512GB ou 1TB), eles custam a partir de R$7.500 no Brasil, US$600 nos EUA e 730€ em Portugal.

Os preços mencionados acima são para pagamento parcelado em até 12x; quem preferir pagar à vista, como sempre, tem 10% de desconto.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10

Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x

Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)

Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB

Comprar iPad de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

