Previsto para este ano, smart hub da Apple poderá chegar só em 2026

O anúncio do atraso da nova Siri continua reverberando pelos escritórios da Apple em Cupertino, impactando até mesmo o lançamento de novos hardwares — ou pelo menos é isso o que indica Mark Gurman, jornalista da Bloomberg.

Publicidade

Segundo o leaker, o rumorado HomePod com tela, que já havia sido adiado por conta dos problemas pelos quais a Apple tem passado com a nova versão de sua assistente virtual, poderá chegar ao mercado apenas em 2026.

De codinome J490 , esse smart hub deverá ser controlado principalmente por comandos de voz, o que explica a importância da Siri repaginada para o seu lançamento.

Depois do primeiro atraso, a expectativa era de que o lançamento demorasse apenas alguns meses — coincidindo, talvez, com a apresentação dos “iPhones 17”, em setembro.

Publicidade

Ainda assim, Gurman acredita que esse atraso não terá um grande impacto na receita da Maçã para 2025, uma vez que o produto “é apenas um Google Nest Hub da Apple”, e não um dispositivo absolutamente necessário para as vendas da empresa, como o iPhone.

A expectiva é que esse smart hub sirva mais como uma primeira aposta que abrirá portas para a companhia no mercado de dispositivos de casa inteligente — tanto que a empresa já está testando outro modelo ( J595 ), o qual terá uma personalidade de IA, mais sensores e um braço robótico capaz de movimentar a tela do acessório.

Por enquanto, a Apple continua testando a primeira versão do dispositivo — inclusive fora do Apple Park, uma vez que um número maior de engenheiros recebeu permissão para levá-lo para as suas casas.

Publicidade

Aguardemos, portanto.

Comprar HomePod e HomePod mini de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$99

Cores: meia-noite, branco, cinza-espacial, azul, amarelo ou laranja

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.