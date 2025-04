Rumor: iPhone receberá grande redesign em seu aniversário de 20 anos

Embora a Apple esteja alegadamente preparando uma mudança significativa de design para os iPhones da linha Pro deste ano, é possível que a próxima linha do aparelho não seja tão disruptiva como alguns vazamentos e renders na internet vêm sugerindo.

No boletim “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que os vazamentos que mostram um módulo para a câmera que preenche toda a extensão horizontal do aparelho com uma cor diferente do resto da construção “não são uma representação precisa do que está por vir” nos aparelhos.

Segundo a publicação, a parte traseira do “iPhone 17 Pro” não terá dois tons de preto, com a área reservada para a câmera prevista para ser da mesma cor do restante do dispositivo. Além disso, na parte frontal, os aparelhos deverão ser bastante semelhantes aos iPhones 16 Pro.

A ideia seria a de que os aparelhos não cheguem como um grande salto em relação aos modelos atuais e mais como, quem sabe, uma espécie de transição para algo mais revolucionário que está por vir, com as maiores mudanças reservadas para o aniversário de 20 anos do iPhone.

Aparentemente devemos esperar algo tão revolucionário quanto o iPhone X, lançado no aniversário de 10 anos. Além de uma versão dobrável do aparelho, a Apple também deverá lançar uma versão ainda mais diferente dos modelos Pro, com destaque para um uso maior do vidro.

Essa mudança, inclusive, poderá servir para ajudar a ditar o direcionamento do design da empresa. Em termos de software, por exemplo, já se cogita que a próxima versão dos sistemas da empresa beberá muito da água do visionOS, que conta com muitos elementos que simulam o vidro.

Pelo visto teremos muita coisa para acompanhar nos próximos anos…

