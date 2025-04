App Tapestry agora consegue filtrar posts repetidos automaticamente

O Tapestry, app criado para unificar e organizar a experiência nas redes sociais abertas, acaba de receber uma atualização importante. A versão 1.1 do app traz um novo recurso chamado Crosstalk, o qual promete acabar com os posts duplicados.

Publicidade

Desenvolvido pela The Iconfactory — mesma equipe por trás do famoso Twitterrific — o Tapestry permite que os usuários acompanhem conteúdos de plataformas como Mastodon, Bluesky, Micro.blog, além de fontes via RSS. A ideia é reunir tudo em um só lugar, com feeds personalizados de acordo com os interesses de cada um.

O novo recurso vem justamente para resolver um problema típico desses agregadores: ver o mesmo conteúdo repetido várias vezes, já que uma pessoa pode ter compartilhado o mesmo post em diferentes redes.

Agora, o Tapestry consegue identificar esses casos automaticamente e esconder as duplicatas — mesmo que os posts não sejam idênticos. Por exemplo, se alguém publicou algo mais longo no Mastodon e depois resumiu para o Bluesky, o app ainda assim consegue reconhecer que se trata da mesma mensagem.

Publicidade

O usuário pode escolher o que fazer com esses posts repetidos: abafar (“muffle”), deixando o conteúdo menos visível no feed, ou esconder completamente. O app analisa o texto e o autor para detectar as repetições, sem depender de uma cópia exata.

Além do Crosstalk, o Tapestry 1.1 também traz outras melhorias. Uma delas é o Quicklinks, que permite trocar rapidamente entre até quatro feeds favoritos com um toque longo no ícone da barra de ferramentas.

Essa atualização ainda inclui um botão mais acessível para atualizar os feeds, navegação simplificada, opções de personalização diretamente no menu de ação e até a possibilidade de mudar o ícone do app.

Publicidade

O Tapestry está disponível gratuitamente na App Store. Quem quiser pode assiná-lo por R$10/mês, R$100/ano ou comprar acesso vitalício por R$400.

via TechCrunch