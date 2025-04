Apple TV+ convoca Shea Whigham para o elenco da 2ª temporada de “Sugar”

O Apple TV+ adicionou três novos nomes à próxima temporada de “Sugar”, sua série estrelada por Colin Farrell. Segundo informações do Deadline, foram convocados para a produção Shea Whigham, Raymond Lee e Sasha Calle.

Acredita-se que Whigham interpretará um funcionário de uma agência governamental ajudando Sugar (Farrell) em suas investigações; já Calle assumirá o papel de uma vigarista trabalhando para Sugar. Ainda não há informações sobre a atuação de Lee.

Eles se juntam a outros nomes já anunciados para a segunda temporada, incluindo Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton.

Na segunda temporada, Sugar estará de volta em Los Angeles para assumir outro caso de pessoa desaparecida enquanto continua a sua procura por mais respostas sobre a sua irmã desaparecida.

A produção é comandada por Sam Catlin, que também é produtor executivo ao lado de Audrey Chon e Simon Kinberg. Farrell, Scott Greenberg e Chip Vucelich, Christopher Rogers e Gary Tieche também atuam como produtores executivos. Claudine Farrell é coprodutora executiva.

