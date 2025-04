Assinatura do Apple TV+ está com 55% de desconto por 3 meses

O Apple TV+ está com uma promoção imperdível: até 24/4, novos e antigos assinantes podem aproveitar três meses de assinatura por apenas R$10 por mês — um desconto de quase 55% no valor original.

Publicidade

A promoção é válida para quem não tem uma assinatura ativa do Apple TV+ há pelo menos um mês. Mas atenção: só funciona para quem assinar diretamente pelo serviço da Maçã, ou seja, não vale para quem assina através de terceiros.

Depois dos três meses promocionais, a assinatura volta automaticamente ao preço normal de R$21,90 por mês. Mas, se o usuário preferir, é possível cancelar antes e evitar qualquer cobrança extra.

Essa oferta chega junto com a nova série “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), estrelada pelo vencedor do Emmy Jon Hamm e cujo lançamento acontecerá nesta sexta-feira (11/4). A Apple parece apostar alto na nova série: antes mesmo da estreia, ela já garantiu uma segunda temporada.

Publicidade

Na trama, Hamm vive Andrew Cooper, um ex-gestor de fundos que começa a roubar bolsas e relógios de luxo dos vizinhos para sustentar seu próprio estilo de vida extravagante.

Essa é a primeira grande promoção do Apple TV+ em 2025, depois do fim de semana gratuito oferecido em janeiro. A ideia é atrair novos assinantes que também queiram maratonar sucessos como “Ruptura” (“Severance”) e “O Estúdio” (“The Studio”).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac