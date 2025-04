Como ficará a fabricação e importação de iPhones com o tarifaço nos EUA?

Como já sabemos, o “tarifaço” do governo de Donald Trump nos Estados Unidos causou um grande impacto no mercado americano, afetando diretamente a Apple e a produção/importação de iPhones — na verdade, de basicamente todos os produtos da empresa. Será necessário pensar em novas estratégias para vender iPhones por preços competitivos e contornar as tarifas, e a Apple já enfrenta algumas dificuldades e incertezas.

Publicidade

Exportação de iPhones em 2024

A Apple entrou em peso no mercado indiano em 2020 como uma forma de suprir a falta de mão de obra na China com o lockdown da pandemia do COVID-19. Desde então, fabrica diversos de seus produtos no país e exporta para outros mercados — produção que tende a aumentar cada vez mais.

De acordo com o Bloomberg, no ano passado, a Apple exportou mais de US$17 bilhões em iPhones da Índia, representando um aumento de 54%. Estima-se que ela tenha contribuído com quase 75% do total de exportações do país — até o final do ano fiscal, em março de 2025, esse número deverá aumentar ainda mais. Os iPhones vindos da Índia devem ser capazes de atender 50% da demanda do mercado americano neste ano.

Previsões de importação com o tarifaço

Considerando o cenário atual do tarifaço de Trump, a Apple deverá expandir cada vez mais a fabricação de iPhones na Índia e no Sudeste Asiático a fim de exportar para o mercado americano e contornar as altas taxas impostas à China, segundo o The Wall Street Journal. A tarifa de 26% sobre produtos importados da Índia é a menor — e a que menos afeta financeiramente a Apple —, se comparada à tarifa de 54% sobre produtos da China (que poderá aumentar para 104%), 46% do Vietnã ou 36% da Tailândia.

Publicidade

Considerando a incerteza do futuro em relação às tarifas, é provável que a Maçã não se afaste logo de cara das suas bases tradicionais de fabricação e exportação de iPhones. A solução de exportar da Índia é apenas de curto prazo, enquanto a Apple tenta convencer Trump de isentar seus produtos das altas taxas, as quais representam a ameaça de um aumento significativo no preço dos dispositivos no mercado americano, e, consequentemente, internacional.

Produção nos EUA?

A ideia de Trump é que as empresas americanas fabriquem seus dispositivos dentro dos EUA, o que na prática é inviável para a Apple e diversas outras Big Techs pois demandaria um investimento extremamente alto e levaria anos para reconstruir seu gigante ecossistema industrial dentro do país.

Mesmo ainda sendo mais vantajoso pagar as tarifas de exportação do que transferir a produção para dentro dos EUA, a Apple já anunciou planos de investir US$500 bilhões na fabricação local, no desenvolvimento da Apple Intelligence e de outros produtos.

Publicidade

Estratégias para lidar com as tarifas estão sendo discutidas, mas a tendência é que a Apple aumente os preços dos seus dispositivos no futuro — as ações da empresa caíram significativamente nos últimos dias (quase 20% desde a última quarta-feira, 2/4).

Importação de última hora

Ainda como impacto das altas tarifas e, tendo em vista o anúncio de Trump de impor uma nova tarifa “recíproca” sobre as importações indianas, a Apple acelerou as remessas e transportou cinco aviões cheios de iPhones da Índia em apenas três dias para fugir do aumento das taxas.

De acordo com o The Times of India, essas remessas foram transportadas com urgência na última semana de março para evitar o aumento de 10% da tarifa recíproca que entrou em vigor no dia 5 de abril. Elas permitirão que a Apple mantenha fixo por mais tempo os preços dos smartphones — que poderá, sim, aumentar em breve.

Publicidade

Fato é que, com essas novas tarifas globais, a estratégia da Maçã de levar boa parte da fabricação de iPhones para fora da China poderá ir por água abaixo. Mesmo ainda sendo mais barato importar da Índia, o possível aumento de preços dos iPhones representa uma instabilidade no mercado que, sem dúvida, vai gerar muita dor de cabeça para e empresa.

Consumidores comprando iPhones antes do possível aumento de preços

Nos EUA, clientes da Apple estão correndo para as lojas e fazendo filas para comprar iPhones com medo que as novas tarifas aumentem os preços rapidamente. De acordo com um funcionário da Apple para o Bloomberg, diversos clientes estão “comprando iPhones em pânico” e perguntando se os preços “iriam subir em breve”.

Essa época do ano, tradicionalmente mais fria em vendas de iPhones, viu um aumento do movimento nas lojas comparável à agitação da temporada de férias (Natal), e a Apple não forneceu nenhuma orientação sobre o que os funcionários devem informar aos clientes em relação ao aumento de preços.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.