Como usar a inteligência visual nos iPhones 15 Pro/15 Pro Max

Quando a Apple apresentou a linha iPhone 16, em setembro do ano passado, ela destacou um recurso que parecia ser exclusivo desses smartphones.

Batizado de inteligência visual (visual intelligence), ele permite usar a câmera para pesquisar detalhes sobre um objeto, local ou algo do tipo usando o ChatGPT, o Google ou interagindo com textos e endereços, por exemplo — uma espécie de concorrente ao Google Lens.

Mas, com a chegada do iPhone 16e, a Apple expandiu isso para ele. E como esse aparelho não dispõe do Controle da Câmera (Camera Control), até então a única maneira de acionar o recurso, a Apple teve que pensar em uma solução.

Dessa forma, a inteligência visual acabou também sendo liberada para quem tem um iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max — os únicos da linha de 2023 que são compatíveis com a Apple Intelligence. Se você é um usuário desses telefones, veja como habilitá-la! 📱

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu iPhone está rodando, minimamente, o iOS 18.4. Depois, siga um desses procedimentos para usar a inteligência visual:

Pelo botão de Ação: abra os Ajustes, toque em “Botão de Ação” e selecione “Inteligência Visual”. Depois que fizer isso, mantenha pressionado o botão de Ação para invocá-la quando quiser.

Pela Central de Controle: deslize o dedo a partir do canto superior direito para abri-la. Vá até o “+” e em “Adicionar um Controle”. Navegue até a seção “Apple Intelligence e Siri” e selecione “Inteligência Visual”. Coloque o atalho onde quiser.

Pela Tela Bloqueada: mantenha o dedo pressionado na Tela Bloqueada para entrar no modo de edição e vá até “Personalizar”. Vá até “Tela Bloqueada”, no “-” ao lado do controle atual e escolha “+” para escolher “Inteligência Visual”. Toque em “OK” para salvar.

Bem útil, não acharam?! 😊