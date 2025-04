Depois de 14 anos, Instagram deverá lançar um app para iPads

Parece que o dia está para chegar: depois de muito tempo e pedidos, o Instagram finalmente está trabalhando em um aplicativo dedicado para iPad. A informação vem do site The Information, que diz ter conversado com fontes ligadas à Meta.

Hoje em dia, quem usa iPad precisa recorrer à web ou então à versão do Instagram para iPhone — que até funciona, mas fica com visual esticado e longe de ser ideal. Uma versão nativa promete melhorar bastante essa experiência e pode até ajudar a aumentar o uso da plataforma nos tablets da Maçã.

Ao longo dos anos, a Meta deu várias desculpas para não lançar o app do Instagram para iPad. Em 2021, o chefe da rede, Adam Mosseri, chegou a dizer que seria “bom fazer”, mas que não era prioridade porque “há muita coisa para fazer e pouca gente para fazer”. No ano seguinte, ele reforçou que a base de usuários no iPad não era grande o suficiente para justificar o esforço.

Agora, com o TikTok enfrentando incertezas nos Estados Unidos e a Meta buscando formas de impulsionar o Instagram, parece que a empresa decidiu tirar esse projeto da gaveta.

Ainda não há uma previsão de lançamento — e também existe a chance de que o app seja adiado ou até cancelado —, mas só o fato de estar em desenvolvimento já é um bom sinal para quem esperava por essa novidade.

Depois de tantos anos, o famoso “finalmente” nunca fez tanto sentido. 😅

Instagram testa posts exclusivos com código secreto

O Instagram começou a testar um novo formato de post que só pode ser visualizado com um código secreto. A ideia é permitir que criadores e marcas compartilhem conteúdos exclusivos com grupos específicos de seguidores, incentivando mais a interação na plataforma.

A novidade foi mostrada no perfil oficial do Instagram Design, na qual é vista uma publicação bloqueada com a mensagem “Insira o código secreto” para acessar o conteúdo. Por enquanto, o recurso só está disponível na versão para smartphones e parece estar em fase de testes bem limitada.

Esse tipo de post pode ser usado de várias formas: criadores podem liberar conteúdos exclusivos para fãs mais engajados, marcas podem oferecer cupons de desconto só para clientes especiais, e usuários comuns podem compartilhar algo mais íntimo apenas com quem tiver o código.

Nesse novo modelo, o código precisa ser obtido fora da publicação, o que muda a dinâmica de engajamento. Procurado, o Instagram ainda não se pronunciou oficialmente sobre a novidade nem deu previsão de lançamento.

