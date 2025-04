Meta restringe lives para jovens no Instagram e expande recursos parentais para o Facebook e o Messenger

A Meta anunciou hoje que está ampliando as restrições para Contas de Adolescentes no Instagram, as quais vêm sendo anunciadas pela rede social nos últimos meses, bem como expandindo-as para o Facebook e sua plataforma de mensagens, o Messenger.

Uma das novidades mais relevantes do novo anúncio é a proibição da realização de transmissões ao vivo por menores de 16 anos sem a permissão dos pais — algo que visa proteger adolescentes da grande exposição gerada por esse tipo de recurso.

Além disso, o Instagram também exigirá a permissão dos responsáveis para que adolescentes desativem o recurso que desfoca imagens contendo nudez enviadas por terceiros nas Mensagens Diretas (Direct Messages, ou DMs) — novidade introduzida pela rede no ano passado.

Proteção em mais plataformas

Pulando para outras plataformas, a Meta anunciou que passou a disponibilizar a partir de hoje as Contas de Adolescentes tanto no Facebook quanto no Messenger, as quais oferecerão proteções automáticas semelhantes às do Instagram.

Com isso, usuários adolescentes dessas plataformas terão mais proteção e limites contra conteúdos impróprios e contatos indesejados, diminuindo as chances de eles serem vítimas de práticas como extorsão sexual online.

Segundo a empresa, as Contas de Adolescentes no Facebook e no Messenger estão disponíveis inicialmente na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas em breve serão lançadas em mais países e regiões não especificados.

A Meta também forneceu um panorama geral das Contas de Adolescentes, as quais já abrangem mais de 54 milhões de usuários globalmente e, de acordo com pesquisas da empresa, são amplamente aprovadas por pais e responsáveis.

Com as Contas para Adolescentes, os jovens contam com configurações mais rigorosas de privacidade e visibilidade, notificações e lembretes relacionados a tempo de uso e só podem receber notificações de pessoas conhecidas.