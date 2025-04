Promoções na App Store: Teslagrad, Senet Egipcio, ISS Real-Time Tracker 3D e mais!

Nesta terça-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Teslagrad, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma aventura bem divertida e, por isso, a nossa escolha do dia.

No Reino de Elektropia, o rei governa de forma firme, combatendo qualquer tentativa de desenvolvimento da seita de magos tecnológicos — que possuem uma enorme torre no centro da cidade homônima ao título do jogo.

Teslagrad é um jogo de plataformas 2D com enigmas e elementos de ação no qual o magnetismo e outros poderes eletromagnéticos são a chave para avançar por todo o jogo e, consequentemente, descobrir os segredos há muito abandonados na Torre Tesla. Embarque em uma aventura na pele de um jovem rapaz armado com a tecnologia Teslamancer ancestral. Abra caminho pela Torre Tesla e supere a enorme variedade de desafios e enigmas.

Confira um vídeo:

Com gráficos desenhados à mão, jogabilidade competitiva e diversos desafios, o game é garantia de diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$60 em descontos:

Jogos

Aplicativos

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️