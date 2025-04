Steady é atualizado com recurso de IA para gerar treinos de academia

O Steady, app sem distrações para exercícios físicos sobre o qual já falamos por aqui, acaba de ganhar uma grande atualização.

O software, que antes já registrava seus exercícios de forma simples e minimalista (acompanhando treinos e cargas, monitorando recordes pessoais e ajudando o usuário a progredir de forma consistente e interativa), agora recebeu recursos inéditos, como programas de treino personalizados gerados por inteligência artificial, sugestão inteligente de peso e uma integração aprimorada com o Conjunto Inteligente (Smart Stack) do Apple Watch.

Dentre as principais novidades, estão os programas de treino gerados por IA, de modo que o próprio app é capaz de criar fichas personalizadas com base nos seus objetivos, nível de experiência, tempo disponível e equipamentos acessíveis, garantindo máxima eficiência e resultados adaptados ao seu perfil.

Além disso, o app agora conta com um botão Sugerir, que ajuda o usuário a progredir de forma contínua e segura oferecendo recomendações precisas sobre pesos ideais ao adicionar ou modificar exercícios, de acordo com o perfil, histórico de treinos, e com as repetições desejadas.

Outra função interessante é a maior integração ao Apple Watch: agora, é possível criar timers de descanso entre exercícios no Smart Stack e, durante os treinos, basta levantar o pulso para conferir o tempo restante de descanso em seu relógio, sem perder o foco no exercício.

Em caso de interrupções inesperadas, também é possível retomar seus treinos exatamente de onde parou, preservando o progresso e mantendo a eficiência da sua rotina.

Caso você queira trocar algum exercício do seu programa de treino por outro de mesma intensidade, eles agora podem ser facilmente substituídos sem a necessidade de removê-los e adicioná-los à ficha, simplificando a personalização do seu treino e agilizando a sua rotina.

Ao editar rotinas de treino, também é possível filtrar os seus exercícios por grupos musculares a partir de tags, facilitando sua organização e customização.

Por fim, foram feitas algumas melhorias, como tradução aprimorada para português do Brasil e suporte ao português europeu, novas imagens de exercícios adicionadas à biblioteca (totalizando mais de 400 ilustrações), resumo de treinos aprimorado com destaque para recordes pessoais e progresso recente, interface otimizada com animações mais fluídas, visualização rápida dos detalhes dos exercícios ao adicioná-los às rotinas e algoritmo aperfeiçoado para progressão automática com sugestões mais precisas fazem parte da atualização.

De quebra, diversos bugs foram corrigidos e melhorias internas foram feitas para garantir um desempenho mais robusto e estável. A nova versão já está disponível na App Store.