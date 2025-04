Vídeo de dummy do “iPhone 17 Pro Max” mostra traseira redesenhada

Ainda estamos a alguns meses de conhecer (oficialmente) a próxima linha de iPhones, mas não é exagero dizer que os designs dos futuros aparelhos já estão finalizados. De fato, o YouTuber Lewis Hilsentegger, do canal Unbox Therapy, botou as mãos em dummies do “iPhone 17 Pro” e do “iPhone 17 Pro Max”.

No caso do “iPhone 17 Pro”, o dummy é basicamente o mesmo já divulgado por outras fontes, o qual mostra somente seus contornos, botões e dimensões. Por falar nisso, a espessura do dispositivo poderá ser maior do que a do iPhone 16 Pro, com as supostas especificações indicando 8,75mm (ante 8,25mm do modelo atual).

O mesmo pode ser verdadeiro para o “iPhone 17 Pro Max”, já que ambos os atuais modelos topos-de-linha compartilham a mesma espessura. No entanto, em vez de um dummy mais simples, o YouTuber conseguiu uma versão mais elaborada e bem realista — com botões, lentes, acabamento e até mesmo um conector improvisado.

Entre as mudanças visíveis (além do módulo de câmera redesenhado), o dummy mostra um novo painel traseiro composto por dois materiais distintos — o que reflete a possível adoção de uma estrutura de alumínio com vidro. Naturalmente, embora o modelo mostrado refira-se ao “iPhone 17 Pro Max”, as mesmas mudanças são esperadas para o “iPhone 17 Pro”.

No mais, a parte frontal do dummy é basicamente igual à do modelo atual — sendo que as bordas do display e a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) manteriam as dimensões existentes.

