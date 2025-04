WhatsApp testa opção que impede contatos de exportar suas conversas

Usuários do WhatsApp no iOS poderão contar com mais uma opção poderosa de privacidade futuramente. Isso porque o mensageiro está testando um novo recurso o qual permitirá impor limites ao compartilhamento de mensagens — algo disponível na versão 25.10.10.70 do app no TestFlight.

Publicidade

Conforme pode ser conferido em capturas de tela divulgadas pelo WABetaInfo, a nova opção estará disponível diretamente na tela de informações de uma conversa e, uma vez ativada, impedirá que qualquer pessoa salve automaticamente imagens e vídeos recebidos no rolo de fotos do dispositivo.

Além disso, o recurso também impedirá a exportação do histórico de bate-papo, impedindo a transferência das conversas para fora do dispositivo original e reduzindo as chances de compartilhamento não autorizado de dados, uma vez que isso não será mais possível por vias tradicionais.

Também desativando as interações com a Meta AI, o futuro recurso é mais focado no compartilhamento em massa de conversas inteiras, não restringindo a captura de tela de imagens (como acontece nas mensagens de visualização única) e nem o encaminhamento de mensagens.

Novidades nas atualizações de status

O WABetaInfo também descobriu que a versão 25.10.72 do app, já disponibilizada na App Store, trouxe uma novidade interessante para a composição de status: a possibilidade de adicionar imagens a eles como se fossem figurinhas — inclusive com opções bem interessantes de personalização.

Para usar a novidade, caso ela já esteja disponível para você, basta tocar no ícone padrão de adição de figurinhas durante a composição de um status e depois em “Foto”. Após escolher a foto, ela será adicionada em formato quadrado, mas ao tocar nela o app exibe algumas opções.

É possível redimensionar e girar a imagem adicionada, bem como alterar o seu formato, tanto para padrões mais tradicionais (como retangular ou circular) quanto para formas mais artísticas (como estrela e coração) — opções que não estão disponíveis para figurinhas tradicionais.

Atualização para os avatares

Por fim, como notado pelo Android Central, o WhatsApp anunciou recentemente um upgrade bastante bem-vindo para seus avatares. Na nova versão, eles serão bem mais realistas que os que estamos acostumados a ver, bem como também será possível personalizá-los usando inteligência artificial.

Como pode ser visto no GIF abaixo, será possível pedir para a Meta AI “imaginar” seu avatar em diferentes cenários e contextos diferentes, de modo que os usuários poderão obter instantaneamente imagens com visuais mais profissionais ou casuais, a depender de seus interesses.

E aí, curtiram as novidades?