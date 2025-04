Apple TV+: veja o trailer de “Long Way Home”, com Ewan McGregor e Charley Boorman; docussérie estreará em 9/5

O Apple TV+ liberou hoje o trailer de “Long Way Home”, nova parte da série documental “Long Way…”, estrelada pelo ator Ewan McGregor e pelo apresentador Charley Boorman.

Com estreia marcada para 9 de maio, a produção é o quarto capítulo da série, que também conta com as aventuras “Long Way Down”, “Long Way Round” e “Long Way Up” — todas disponíveis no Apple TV+.

Como explicado pelo serviço de streaming da Apple em agosto do ano passado, quando “Long Way Home” foi anunciada, McGregor e Boorman partirão agora em uma odisseia que se iniciará na Escócia (país natal de McGregor) e encerrará na Inglaterra (país natal de Boorman).

Confira o trailer (também disponível no YouTube) abaixo:

The boys are back at it. Join Ewan McGregor, Charley Boorman, and their two vintage bikes on an epic journey across Europe.#LongWayHome — Streaming May 9 pic.twitter.com/FsVf3lNhx0 — Apple TV (@AppleTV) April 9, 2025 Os rapazes estão de volta. Junte-se a Ewan McGregor, Charley Boorman e suas duas motos vintage em uma jornada épica pela Europa.

#LongWayHome — Estreia em 9 de maio

Em vez de apenas cruzar a fronteira entre os dois países, no entanto, a dupla pega o caminho mais longo, dirigindo-se primeiro para a Escandinávia a partir do do Mar do Norte, encerrando essa primeira parte da viagem no Círculo Polar Ártico. De lá, eles subirão nas suas velhas motos alugadas de volta para a Europa continental, fechando a viagem no Canal da Mancha, cerca de dois meses depois — tendo passado por nada menos do que 15 países, todos com suas próprias culturas e particularidades.

Criada originalmente pela televisão britânica, a série tem McGregor e Boorman como produtores executivos ao lado dos colaboradores David Alexanian e Russ Malkin, que também atua como diretor.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.