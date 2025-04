Apple Watch ajuda mulher a descobrir câncer raro no sangue

Um Apple Watch ajudou uma mulher neozelandesa a descobrir um tipo raro de câncer no sangue, o qual, caso não devidamente diagnosticado e tratado, poderia levá-la à morte em poucos dias.

Como destacado pelo site local NZ Herald, a psiquiatra Amanda Faulkner começou a sentir muito calor e cansaço — o que achou ser resultado do trabalho duro com seus mais de 60 pacientes ou provavelmente uma anemia.

Não era exatamente isso que dizia o aplicativo Sinais Vitais (Vitals) do Apple Watch Series 10 dela, o qual frequentemente a enviava notificações alertando sobre um aumento anormal na sua frequência cardíaca quando em repouso.

Após pensar até mesmo que o relógio estava com algum defeito, Faulkner foi convencida de que algo poderia estar errado ao continuar recebendo os alertas com valores preocupantes todas as manhãs.

Após procurar ajuda e compartilhar gráficos gerados pelo Apple Watch com seus dados cardíacos, a mulher foi encaminhada imediatamente pelo médico da família a um pronto-socorro, onde realizou exames de urgência.

Após quatro horas, ela foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda, tendo sido transferida já no dia seguinte para um hospital, onde realiza até agora um tratamento de quimioterapia — ainda correndo risco de vida.

A psiquiatra deverá passar por um transplante de células-tronco em julho, o qual substituirá a sua medula óssea pela de um doador europeu — um procedimento cuja chance de mortalidade gira em torno de 20%.

Enquanto torce pela própria vida, Faulkner destaca a importância do Apple Watch no seu diagnóstico, afirmando que, não fosse o relógio, não teria se preocupado em procurar ajuda após os sintomas apresentados.

via 9to5Mac