Cashback, sala VIP… faça sua primeira conversão na Nomad e aproveite benefícios imperdíveis!

Quem acompanha o MacMagazine sabe que indicamos com tranquilidade a Nomad, fintech que oferece uma conta americana com abrangência internacional para brasileiros.

Melhor do que uma boa indicação, porém, são benefícios — e a Nomad está oferecendo dois imperdíveis para novos clientes!

Benefícios por tempo limitado!

Até o dia 30 de abril, é possível ter até US$20 de cashback na primeira conversão de reais para dólares com o código MAC20VIP .

Além desse benefício, a Nomad está liberando um acompanhante adulto grátis na sua Sala VIP , que fica no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

Não dá para perder US$20 de cashback na sua conta e um acesso adicional na melhor Sala VIP de Guarulhos, não é? Por isso, aproveite esses benefícios com o código MAC20VIP .

Ainda não tem uma conta Nomad?

Todas os benefícios que apresentamos acima necessitam uma conta da Nomad; para isso, siga os passos a seguir.

Ao baixar o app e fazer o cadastro usando o seu RG ou CNH, basta digitar MAC20VIP no campo “código de convidado” para obter um cashback de US$20 em cima do valor da sua primeira operação de câmbio — o valor será depositado já no dia seguinte.

Nesta tela, digite o cupom MAC20VIP para ganhar US$20 de cashback, com conversão mínima de R$50.

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e zero corretagem, assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA) na conta-corrente e na conta-investimento, além de garantia do SIPC em até US$500 mil investidos.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, dólares assegurados pela FDIC, até 10% de economia em compras e IOF de 0,38%.

