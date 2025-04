Google lança Gemini 2.5 Flash com respostas mais rápidas e novos recursos de IA para o Workspace

O Google anunciou hoje duas interessantes adições ao Gemini e ao Google Workspace. A primeira delas é o lançamento do Gemini 2.5 Flash, modelo que promete alto desempenho e foco na eficiência. Já a segunda são os Workspace Flows, que integram o conjunto de ferramentas do Google Workspace a recursos de inteligência artificial, como os Gems.

O Gemini 2.5 Flash foi disponibilizado na Vertex AI, plataforma de desenvolvimento de IA do Google, como um modelo de raciocínio com baixo custo e alto desempenho, oferecendo computação “dinâmica e controlável” que permite o ajuste do tempo de processamento das respostas com base na complexidade dos comandos.

Embora o Gemini 2.5 Pro, também lançado recentemente pela empresa, tenha a capacidade de resolver demandas complexas com alto poder de raciocínio, ele pode demorar tempo demais para formular respostas para comandos que não exigem um aprofundamento tão grande, o que pode ser incômodo caso o usuário precise de respostas mais simples e rápidas.

Pensando nisso, o Gemini 2.5 Flash é focado na rapidez, na baixa latência e no custo-benefício, sem perder tanto a precisão das respostas. Segundo o Google, ele é capaz de proporcionar cenários de alto volume equilibrados e de boa qualidade, como atendimento ao cliente, processamento de informações ou ferramentas de sumarização em tempo real, nas quais a eficiência em escala é fundamental.

O estilo de raciocínio no Gemini 2.5 Flash é dinâmico e controlável; além disso, a IA é capaz de ajustar automaticamente o tempo de processamento com base na complexidade da demanda, gerando respostas mais rápidas para solicitações simples. O usuário também consegue controlar esse tempo, com ajustes explícitos de velocidade, precisão e equilíbrio de custos para atender às suas necessidades específicas.

Por se tratar de um modelo ainda experimental, o Google não divulgou relatórios técnicos ou de segurança para o Gemini 2.5 Flash, tornando difícil compará-lo com a concorrência. No entanto, os modelos que mais se assemelham a ele são o o3-mini (da OpenAI) e o R1 (da DeepSeek), que fornecem respostas rápidas mas com alguma precisão e verificação de fatos.

Workspace Flows

Já para as ferramentas do Google Workspace — Documentos (Docs), Planilhas (Sheets), Apresentações (Slides), Meet, Chat e mais —, a gigante de Mountain View anunciou uma integração ainda maior com a IA por meio dos Workspace Flows, que automatiza e orquestra o trabalho de forma inteligente nos apps, atualizando planilhas e buscando informações em documentos, por exemplo.

Os Workspace Flows utiliza os Gems, chatbots do Google personalizados com IA, para auxiliar em tarefas específicas e se integrar a apps como o Drive para consultar, encontrar e recuperar dados.

Precisa de ajuda para verificar se o texto de marketing se adequa à voz da sua marca? Precisa de ajuda para revisar os documentos de política antes de aprovar uma solicitação? Precisa classificar tickets de suporte ao cliente de forma inteligente? Os Workspace Flows podem consultar seus arquivos no Google Drive para contextualizar e, em seguida, usar Gems personalizadas para dar os próximos passos corretos.

Basta descrever o que você precisa em linguagem natural para que os Workspace Flows projetem e criem fluxos lógicos para lhe ajudar. No vídeo abaixo, é possível vê-lo em ação, utilizando um Gem personalizado para lidar com uma solicitação de suporte ao cliente.

Os Workspace Flows analisam o formulário recebido, identificam o problema principal, pesquisam possíveis soluções, elaboram uma resposta útil e a sinalizam para a equipe de suporte revisar e enviar, otimizando não apenas etapas isoladas, mas todo o processo.

A atualização faz parte da estratégia do Google de tornar seu Workspace uma plataforma que prioriza inteiramente a IA, e outros recursos da plataforma também foram lançados juntamente aos Workspace Flows.

O Docs, por exemplo, ganhou a capacidade de converter rascunhos em visões gerais no estilo podcast, bem como revisar trechos e oferecer sugestões de refinamento para os textos, além de fortalecer argumentos e melhorar sua estrutura, etc. O Sheets, por sua vez, poderá fornecer orientações, destacar tendências e ajudar a criar gráficos interativos. Já no Meet, a IA permitirá resumir e recapitular tópicos específicos de videochamadas e, no Chat, o Gemini poderá ser invocado ao digitar @gemini nas conversas. Por fim, o Google Vids será capaz de gerar videoclipes com o modelo Veo 2 integrado ao app.

