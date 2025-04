Mercado de PCs: Apple teve crescimento modesto no 1º trimestre de 2025

Um novo levantamento da Canalys traz boas notícias para a Apple no que se refere aos Macs. Dados do primeiro trimestre de 2025 indicam que o número de vendas de seus computadores aumentou, bem como sua participação nesse mercado em relação ao mesmo período de 2024.

Contabilizando tanto a venda de MacBooks quanto de Macs de mesa (desktops), o relatório aponta que foram enviados cerca de 6,5 milhões de computadores nos três primeiros meses deste ano, um aumento de 22,1% em comparação com 2024, quando foram vendidos 5,4 milhões de Macs no período.

Em termos de participação de mercado, a Maçã continua firme e forte na quarta posição entre as empresas que mais vendem computadores, com 10,4% de market share — um crescimento modesto em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa anotou 9,3%.

A Lenovo foi a empresa que mais vendeu (15,2 milhões de unidades e 24,2% de participação), seguida pela HP (12,8 milhões de unidades, 20,3% de participação) e pela Dell (9,5 milhões de remessas, 15,2% de participação). A Asus ficou logo atrás da Maçã (4 milhões de remessas, 6,4% de participação).

Outras fabricantes remeteram 14,7 milhões de computadores no primeiro trimestre, enquanto o mercado como um todo enviou 62,7 milhões — um bom crescimento (de 9,4%) em relação ao ano passado, quando o mercado vendeu cerca de 57,3 milhões de máquinas da categoria.

Esse crescimento, segundo a Canalys, é resultado dos esforços das fabricantes para se antecipar às tarifas recém-impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações para o país — as quais certamente deverão influenciar negativamente nesse mercado nos próximos meses.