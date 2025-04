Meta lança recurso para encontrar as mesmas contas do X no Threads

De acordo com o 9to5Mac, a Meta está lançando um novo recurso para o Threads com o intuito de facilitar que os seus usuários sigam os mesmos perfis populares que já seguem no X (ex-Twitter), rede social rival.

Essa função está sendo lançada hoje em versão beta e facilita a troca do X para o Threads, aumentando a sua adoção.

No popup do Threads, que já aparece para algumas contas, a Meta dá algumas instruções de como importar seus dados do X. São elas:

Abra o X e toque no seu perfil. Entre em “Configurações e privacidade”. Toque em “Sua conta”. Toque em “Baixar um arquivo dos seus dados” e aguarde até três dias para receber um email com suas informações. Após receber o email, baixe e descompacte o arquivo dos seus dados. Em seguida, encontre o arquivo following.js na pasta Dados e faça o upload no Threads.

Abaixo do passo a passo, existe um botão para fazer o upload dos arquivos e encontrar automaticamente as contas. O recurso poderia ser mais intuitivo, mas dadas as limitações da API do X, esse provavelmente era o único jeito de implementá-lo.

Mesmo não sendo um processo simples ou rápido, a função é bem-vinda e facilita um esforço que, caso você siga muitas contas, pode ser bem mais demorado. Pelo menos, ela se propõe a resolver um problema já antigo envolvendo as diferentes redes sociais: ter que reconstruir seus vínculos e seguidores em cada plataforma.

O novo recurso ainda não está disponível para todos os usuários, mas é possível verificar pela sua conta do Threads na web se ele já chegou para você.