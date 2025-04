Microsoft bate Apple em market cap e se torna a mais valiosa do mundo

A queda de 23% das ações da Apple nos quatro últimos pregões fez com que a Microsoft assumisse novamente o posto de empresa mais valiosa do mundo.

Como temos acompanhado, essas quedas têm sido efeito do plano tarifário do presidente americano Donald Trump — que, embora afete várias Big Techs, atinge a Apple de forma mais proeminente pela sua dependência com a China, um dos países mais afetados pela taxação.

Ontem, a $AAPL fechou o dia valendo US$172,42 (uma queda diária de 4,98%). Já seu valor de mercado caiu para US$2,590 trilhões, fazendo com que a Microsoft [ $MSFT ] a ultrapassasse de novo como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

Com suas ações cotadas a US$354,56 (-0,92%), a desenvolvedora do Windows agora possui um market cap de US$2,636 trilhões (US$46 bilhões a mais do que o da Apple).

A terceira empresa nessa lista é a NVIDIA [ $NVDA ], cujas ações encerraram o dia avaliadas em US$96,30 (-1,37%), enquanto seu valor de mercado está em US$2,350 trilhões.

Será que as ações da Maçã demorarão para recuperar o fôlego? Veremos…