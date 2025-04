Novo comercial do Apple Watch destaca SOS de Emergência com caso real

A Apple lançou hoje uma nova campanha publicitária para mostrar como a função SOS de Emergência, do Apple Watch, pode ser crucial em momentos de apuro. O vídeo conta a história real do australiano Rick Shearman, que foi resgatado no mar em julho do ano passado graças ao recurso do relógio.

Esse caso aconteceu em Byron Bay, na Austrália. Shearman estava nadando quando foi surpreendido por um mar bastante agitado, momento em que uma forte correnteza acabou o arrastando para cerca de 1,6km da costa.

Ele contou que tentou voltar à praia por uns 20 minutos, mas percebeu que não ia conseguir sozinho e que precisava de socorro urgente. Foi aí que ele usou a função SOS de Emergência do seu Apple Watch para conseguir ligar pro resgate.

No vídeo divulgado pela Apple, dá para ouvir trechos da ligação real de Shearman, enquanto a cena é reconstituída.

Ele ficou conversando com a equipe de emergência por uma hora, passando as coordenadas e ajudando a direcioná-los até a sua localização na água. No fim, deu tudo certo e ele foi resgatado por um helicóptero.

Histórias como essa não são novidade quando se trata do Apple Watch. O relógio vai além do pedido de ajuda manual: ele também consegue perceber se o usuário sofreu uma queda grave ou uma batida de carro, com a Detecção de Queda e Acidente.

Nesses casos, se a pessoa não responder, ele mesmo aciona os serviços de emergência, enviando a localização exata — um dado fundamental para que o socorro chegue rápido. Tudo isso funciona até se a pessoa estiver desacordada, e os contatos de emergência dela também são alertados.

