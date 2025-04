Promoções na App Store: Offline Maps: GPS Tracker GPX, DYSMANTLE, Write in Runic e mais!

Para esta quarta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Offline Maps: GPS Tracker GPX, criado por Sergrey Bezdenezhnykh, é um utilitário para navegação e mapas em formato GPX, e nosso destaque do dia.

Crie, importe e exporte mapas/trilhas com diversos pontos de referência em um aplicativo com suporte a navegação sem internet, sem anúncios ou compras internas.

Tenha acesso a um barômetro e pedômetro integrados ao aplicativo, que permanecem funcionando em segundo plano. Visualize altitude com variações de cores, confira as linhas de relevo apresentadas nos mapas e muito mais.

Publicidade

Apesar do visual do app não ser o mais bonito, se você busca um aplicativo com essa finalidade, não perca essa oportunidade e baixe já! 🗺️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Jogo de aventura.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Escreva em runas.

Utilitário para imagens.

Utilitário para redimensionamento de vídeos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️